Серийным грабителям, до смерти избившим ветерана МВД, увеличили срок

НТВ Двоим преступникам вынесли приговор в Подмосковье. О том, что они совершили убийство ветерана МВД 13 лет назад, стало известно, когда Мевлид Ахмедов и Булат Алиев уже отбывали срок за другие преступления.
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