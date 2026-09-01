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ИА Регнум

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Во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум

Во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум

XI Восточный экономический форум (ВЭФ–2026) стартовал во Владивостоке на острове Русском. Об этом 1 сентября сообщает «Известия».

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