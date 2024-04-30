Кантонская ярмарка привлекает все больше иностранных участников

Третий этап 135-й Китайской импортно-экспортной ярмарки, широко известной как Кантонская ярмарка, должен открыться 1 мая в Гуанчжоу (Guangzhou), провинция Гуандун (Guangdong), что будет способствовать значительному увеличению числа зарубежных покупателей в ходе двух последних этапов.
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