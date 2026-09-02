В «Руспродсоюзе» назвали самый подешевевший продукт за год

В России сливочное масло стало одним из самых подешевевших продуктов за последний год. Так, средние розничные цены на этот продукт снизились на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, рассказал агентству ТАСС Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», на Восточном экономическом форуме.