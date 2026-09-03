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Царьград

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ВТБ: 40% заемщиков готовы взять ипотеку под текущий процент

ВТБ: 40% заемщиков готовы взять ипотеку под текущий процент

Сергей Бабин, возглавляющий управление «Ипотечное кредитование» ВТБ, отметил, что рынок приспосабливается к действующему уровню процентных ставок.

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