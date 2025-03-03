Когда сдадут - неизвестно: здание омского ТЮЗа, которое ремонтируют уже несколько лет, готово всего на 71%.
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Когда сдадут - неизвестно: здание омского ТЮЗа, которое ремонтируют уже несколько лет, готово всего на 71%.