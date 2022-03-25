Ливень продолжится и в грядущие выходные в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Заключительный уикенд марта преподнесет уссурийцам много воды и слякоти. Синоптики "Примпогоды" рассказали ИА UssurMedia когда ожидается пик непогоды.
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии