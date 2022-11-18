Результаты Гран-при по фигурному катанию в Японии 18 ноября 2022

С 18 по 20 ноября в японском Саппоро пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Результаты первого дня на NHK Trophy 18 ноября 06:32 — пары, короткая программа Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 78,25 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 64,62 Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 62,31 Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 58,95 Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,36 Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 54,46 08:15 — женщины, короткая программа Ким Йе Лим (Южная Корея) – 72,22 Каори Сакамото (Япония) – 68,07 Рион Сумийоши (Япония) – 68,01 Одри Шин (США) – 65,87 Старр Эндрюс (США) – 64,13 Чи Со Ен (Южная Корея) – 62,92 Ви Со Ен (Южная Корея) – 61,06 Нина Петрыкина (Эстония) – 58,81 Ринка Ватанабе (Япония) 0 58,36 Ольга Микутина (Австрия) – 56,95 Эмбер Гленн (США) – 52,04 Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 48,56 10:15 — танцы на льду, ритм-танец 13:03 — мужчины, короткая программа Время начала соревнований — московское.