Истребительная, истребительно-бомбардировочная и штурмовая авиация Югославии, Сербии и Хорватии

В конце 1950-х произошло примирение югославского лидера Иосипа Броз Тито с руководством СССР, и в начале 1960-х в СФРЮ начались поставки оружия и изделий оборонного назначения советского производства, в том числе авиатехники, вооружения и запасных частей.
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