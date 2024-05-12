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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» сам отдал титул. Это ответственность команды, не тренера»

В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича. Команду возглавил Мурад Мусаев. «Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера.

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