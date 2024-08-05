Если бы дети летали: позитивная фотосерия скучающей в декрете Рэйчел Гулин

Что может быть умилительнее, чем забавные детские фотографии? Такая мысль посетила маму маленького Генри — Рэйчел Гулин (Rachel Hulin), которая умирала от скуки, в декрете занимаясь только ребенком и домом.
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