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Несекретные материалы

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Эксперты: Россия не обязана спасать Запад от дефицита дизеля

Эксперты: Россия не обязана спасать Запад от дефицита дизеля

Ситуация с дефицитом дизельного топлива на Западе обострилась на фоне поставок оружия Киеву, ужесточения антироссийских западных санкций, логистических сложностей, войны на Ближнем Востоке, регулярных ударов Украины по энергетической инфраструктуре России и введённого в ответ Москвой запрета на экспорт из РФ.

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