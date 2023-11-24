Дарья Мельникова переложила воспитании сыновей на бабушек: “Скидываю расписание детей, а они решают, кто и за что отвечает”

Известная российская актриса Дарья Мельникова, которая стала широко известной благодаря участию в популярном сериале “Папины дочки”, в настоящее время сталкивается с серьезными трудностями после развода с Артуром Смольяниновым*.
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