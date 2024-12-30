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В Германии захотели ограничить соцсеть Х после слов Маска

В Германии захотели ограничить соцсеть Х после слов Маска

Global Look Press/Silas Stein/dpa Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль призвал ограничить соцсеть Х, чтобы предотвратить вмешательство Илона Маска в немецкую и мировую политику.

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