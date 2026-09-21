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Пронедра

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В РПЦ объяснили выход, как молиться о здоровье без «сильных» молитв

В РПЦ объяснили выход, как молиться о здоровье без «сильных» молитв

Представители РПЦ разъяснили верующим, что эффективность молитвы о здоровье не зависит от «силы» текста.

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