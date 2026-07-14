Трагедия в Новгородской области: утонули восьмилетний ребёнок и его мать

По информации руководителя пресс-службы Управления защиты населения Новгородской области Евгения Филиппова, сообщение о тонущих женщине и ребёнке в реке Лужонка, расположенной в деревне Лужно Демянского муниципального округа, поступило в экстренные службы 13 июля в 17:49.
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