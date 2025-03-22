«Толерантность уже поглотила Европу». «Крестопад» добрался даже до школ

По большим церковным праздникам церковь посещают не более 2-3% жителей России.Вот и все вши православные. Много ваших православных могут по памяти прочесть "Символ веры"?Хорошо,если один из 100. Не тешьте себя иллюзиями.

АЧ

Андрей Чернышев

Много или нет, не тебе судить. Тебя если в церковь не пускают так не суди. Я не каждый день хожу, но когда прихожу в церковь вижу людей. Это моя вера, и я морду поломаю тому козлу кто будет обсирать своим бараньем языком её!