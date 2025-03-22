Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Толерантность уже поглотила Европу». «Крестопад» добрался даже до школ

«Толерантность уже поглотила Европу». «Крестопад» добрался даже до школ

ИА Регнум Сеть всколыхнуло очередное изображение православных храмов без крестов. На этот раз — на обложке к школьному учебному пособию, практикуму по обществознанию купола церкви, схематически напоминающей московский храм Василия Блаженного, венчают не кресты, а непонятные шпили вроде тех, на которые крепят флюгеры на лютеранских кирхах и соборах.

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Комментарии
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Александр
По большим церковным праздникам церковь посещают не более 2-3% жителей России.Вот и все вши православные. Много ваших православных могут по памяти прочесть &quot;Символ веры&quot;?Хорошо,если один из 100. Не тешьте себя иллюзиями.
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5 час.
Андрей Чернышев
Не вы ставили кресты на башнях России и не вам, тварям, их снимать!
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4 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Много или нет, не тебе судить. Тебя если в церковь не пускают так не суди. Я не каждый день хожу, но когда прихожу в церковь вижу людей. Это моя вера, и я морду поломаю тому козлу кто будет обсирать своим бараньем языком её!
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3 час.
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