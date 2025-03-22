ИА Регнум Сеть всколыхнуло очередное изображение православных храмов без крестов. На этот раз — на обложке к школьному учебному пособию, практикуму по обществознанию купола церкви, схематически напоминающей московский храм Василия Блаженного, венчают не кресты, а непонятные шпили вроде тех, на которые крепят флюгеры на лютеранских кирхах и соборах.
«Толерантность уже поглотила Европу». «Крестопад» добрался даже до школ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
По большим церковным праздникам церковь посещают не более 2-3% жителей России.Вот и все вши православные. Много ваших православных могут по памяти прочесть "Символ веры"?Хорошо,если один из 100. Не тешьте себя иллюзиями.
Ответить
5 час.
Андрей Чернышев
Не вы ставили кресты на башнях России и не вам, тварям, их снимать!
Ответить
4 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Много или нет, не тебе судить. Тебя если в церковь не пускают так не суди. Я не каждый день хожу, но когда прихожу в церковь вижу людей. Это моя вера, и я морду поломаю тому козлу кто будет обсирать своим бараньем языком её!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии