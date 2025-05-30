В ГосДуме ответили на слова схиигумена РПЦ об угрозе мусульман: «Армия вторжения»

В средствах массовой информации появились высказывания священника Русской православной церкви (РПЦ) схиигумена Гавриила о значительном количестве мусульман у Московской соборной мечети во время празднования Курбан-байрама.
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