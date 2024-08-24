Более 2,3 миллиарда рублей жители Кемеровской области потратили на ювелирные изделия в 1 полугодии 2024 года

По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам 1 полугодия 2024 года рынок ювелирной розницы Кемерово в денежном выражении достиг 756 млн рублей, что на 23% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
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