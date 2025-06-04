Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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