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Царьград

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Шансы на чемпионство: Мостовой о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Шансы на чемпионство: Мостовой о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ. Команда лидирует с 46 очками после 21 тура.

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