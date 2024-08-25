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Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа

Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа

Лариса Долина не скрывает своих лет. Хотя она выглядит так, что кажется: цифры в паспорте все врут. Подтянутая, стройная, свежая – люди видят ее и говорят, что в жизни она смотрится роскошнее, чем на телеэкране.

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