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ИА Регнум

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Студент рассказал, как прервал учебу ради службы оператором наземного дрона

Студент рассказал, как прервал учебу ради службы оператором наземного дрона

Студент колледжа агротехнологий и бизнеса Ульяновского государственного аграрного университета Максим Тарабаев взял академический отпуск и заключил контракт на службу в подразделении беспилотных систем.

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