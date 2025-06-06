На Ямале действует один лесной пожар

На Ямале на утро 6 июня действует один лесной пожар примерно в 100 км от Ноябрьска. Площадь, пройденная огнем, составляет 7,4 гектара, сообщил окружной департамент гражданской защиты в официальном telegram-канале.
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