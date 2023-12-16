Плати или на фронт: в Одессе задержали офицера ВСУ за вымогательство денег у подчинённого

Задержанному грозит до десяти лет тюремного заключения.Жители Одесской области сообщают, что в столице Украины задержали заместителя командира воинской части, который требовал у подчинённого военнослужащего 15 тысяч гривен за неотправку на фронт.
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