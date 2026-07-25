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Новости Липецка

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Обнинский «Квант» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

Обнинский «Квант» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

Обнинский «Квант» отыгрался со счета 0:2 и свел матч с липецким «Металлургом» вничью - 2:2.В Обнинске завершился матч очередного тура Второй лиги по футболу, в котором встречались местный «Квант» и липецкий «Металлург».

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