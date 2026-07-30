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Независимые АЗС: операторы жалуются на сложности

Независимые АЗС: операторы жалуются на сложности

Российский топливный союз направил в правительство обращение, с указанием на проблемы бизнеса: несмотря на общую стабилизацию топливного рынка, независимые АЗС по‑прежнему испытывают нехватку нефтепродуктов.

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