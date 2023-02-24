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Американский эксперт: Конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них регионах

Американский эксперт: Конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них регионах

В последние несколько десятилетий американская администрация регулярно заявляла о недопустимости «сфер влияния» в мире, тем самым «намекая» на свою гегемонию.

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