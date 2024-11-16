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Марин Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор «политической смертью»

Марин Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор «политической смертью»

Лидер фракции «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен назвала «политической смертью» запрашиваемый для нее приговор в деле о фиктивном найме ассистентов партии в Европейском парламенте.

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