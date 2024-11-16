Марин Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор «политической смертью»

Лидер фракции «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен назвала «политической смертью» запрашиваемый для нее приговор в деле о фиктивном найме ассистентов партии в Европейском парламенте.
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