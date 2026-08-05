Как в Смоленске завершится фестиваль «Молодёжная энергия спорта»

Этим летом Смоленск жил в ритме спорта и драйва. Масштабный фестиваль «Молодёжная энергия спорта», который на протяжении нескольких месяцев собирал активных горожан на еженедельные субботние встречи, выходит на финишную прямую.
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