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Владимир Колокольцев наградил журналистов за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в СМИ деятельности ведомства

В преддверии Дня российской печати Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в массмедиа деятельности органов внутренних дел.

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