На рабочей неделе в Орле может быть побит 75-летний погодный рекорд. Это следует из прогноза, подготовленного специально для «Орловских новостей» руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым.
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