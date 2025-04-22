Теряются в никуда гигатонны воды с суши: ученые выяснили, почему Земля стала вращаться иначе Ольга БезродняяНедавние исследования, проведённые учеными, показали, что теряется вода на суше и это приводит к резкому смещению оси вращения Земли.
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