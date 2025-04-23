Валерий Чкалов: за что любимого лётчика Сталина 2 раза судил военный трибунал

Валерий Чкалов — образец советского героизма 1930-х. Летчик, на которого хотели походить многие мальчишки тех лет, отличался непростым характером и неуемной энергией, нередко побуждавшей его совершать далеко не героические поступки.
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