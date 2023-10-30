«Есть набор простых решений для Дагестана, но надо работать чуть не с каждым селом». Колонка политтехнолога Александра Ханина

Накануне ночью в аэропорту Махачкалы произошел погром – толпа местных жителей, которая координировалась проукраинскими телеграм-каналами, ворвалась в здание, чтобы найти и наказать евреев, якобы прибывших как беженцев из Тель-Авива.
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