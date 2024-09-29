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Трикозов забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой»

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» (4:5 ОТ) на предсезонке НХЛ.  20-летний российский форвард забросил шайбу во втором периоде.

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