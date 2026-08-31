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Zero Hedge

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Bessent To Unveil Weekly Iran-Related Secondary Sanctions, After 1st Round Falls Flat

Bessent To Unveil Weekly Iran-Related Secondary Sanctions, After 1st Round Falls Flat

Bessent To Unveil Weekly Iran-Related Secondary Sanctions, After 1st Round Falls Flat The US Treasury Department plans to roll out new secondary sanctions every week to intensify economic pressure on Iran, US Treasury Secretary Scott Bessent revealed Sunday.

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