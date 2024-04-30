Убитый в Германии украинский военный служил в десантных войсках ВСУ. Власти гадают о связях подозреваемого с Россией

Командование: один из убитых в баварском Мурнау украинцев оказался десантником Общественности раскрыли подробности об одном из двух убитых в баварском городе Мурнау 27 апреля украинцев, он оказался военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины.