Убитый в Германии украинский военный служил в десантных войсках ВСУ. Власти гадают о связях подозреваемого с Россией

Командование: один из убитых в баварском Мурнау украинцев оказался десантником Общественности раскрыли подробности об одном из двух убитых в баварском городе Мурнау 27 апреля украинцев, он оказался военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины.
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