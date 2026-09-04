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9000 мАч и защита IP69K за 320 долларов. Poco X8 вышел в Индии

9000 мАч и защита IP69K за 320 долларов. Poco X8 вышел в Индии

Смартфон получил 50-мегапиксельную камеру и прочное стекло для защиты экрана Вместе со смартфоном Poco X8 Power сегодня в Индии вышла другая модель подешевле — Poco X8.

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