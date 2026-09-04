9000 мАч и защита IP69K за 320 долларов. Poco X8 вышел в Индии

Смартфон получил 50-мегапиксельную камеру и прочное стекло для защиты экрана Вместе со смартфоном Poco X8 Power сегодня в Индии вышла другая модель подешевле — Poco X8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым