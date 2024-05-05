Интерактивные игры и общение: YMCA Moldova запустила Gaming Garage

YMCA Moldova недавно открыла в столице Gaming Garage и eSport – место, где молодые люди и дети со всей страны смогут найти современное пространство, оснащенное высокопроизводительной техникой и удобной мебелью.
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