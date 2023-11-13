Испанский живописец Сальвадор Дали родился в уютном городке под названием Фигерас. Там же сегодня открыт его Театр-музей.
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Испанский живописец Сальвадор Дали родился в уютном городке под названием Фигерас. Там же сегодня открыт его Театр-музей.