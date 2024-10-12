И не забудьте СЕГОДНЯ заглянуть на выставку голубей!🕊🕊🕊 Ярмарка традиционно проходит на въезде в город (за автомойкой) на улице Народной.
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И не забудьте СЕГОДНЯ заглянуть на выставку голубей!🕊🕊🕊 Ярмарка традиционно проходит на въезде в город (за автомойкой) на улице Народной.