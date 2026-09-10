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Царьград

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Министр культуры Любимова оценила вклад молодежи в библиотеки

Министр культуры Любимова оценила вклад молодежи в библиотеки

Министр культуры Ольга Любимова во время визита в Орловскую область подчеркнула значимость молодежи в библиотечном деле, отметила успехи нацпроекта "Семья" с открытием шести модельных библиотек и посетила ключевые культурные объекты региона.

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