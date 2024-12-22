Дамба в Беринговом проливе: как СССР хотел изменить климат Земли

Просчитать последствия воплощения такого проекта — задача не из легких. В 1950-х в связи с освоением мирного атома в СССР началось время грандиозных проектов: одни хотели повернуть северные реки вспять и напоить их водами пески Азии, другие мечтали создать на месте голых степей Казахстана цветущие сады, а третьи — прорыть тоннель, который соединит остров Сахалин с материком.