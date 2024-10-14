Рванул из России в Америку и горько пожалел: дрался, терпел издевательства и дедовщину. История Демидова

Ужас.Защитник Илья Демидов не котировался в числе сильнейших игроков по своему возрасту. Да, по детям он играл в одной команде с будущей звездой Максимом Афиногеновым и пять раз становился чемпионом СССР.
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