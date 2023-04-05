Экономист назвала надежный способ хранения денег

Самым надежным способом хранения денег всегда считались сбережения в наличной форме. Хотя сегодня это предпочтение осталось, многие держат средства в банковских ячейках вместо «домашних тайников», рассказала «Прайм» экономист Оксана Карпенко.
Самым надежным способом хранения денег всегда считались сбережения в наличной форме. Хотя сегодня это предпочтение осталось, многие держат средства в банковских ячейках вместо «домашних тайников», рассказала «Прайм» экономист Оксана Карпенко.
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