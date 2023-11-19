Yle: силы обороны Финляндии начали возведение барьера на границе с Россией

Силы обороны Финляндии помогают пограничникам сооружать временные ограждения в приграничной зоне, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на слова капитана Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунена.
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