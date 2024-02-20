Эксперт рассказал о способах для школьников начать карьеру в IT-сфере

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 20 февраля рассказал «Известиям», в каком возрасте стоит приступить к изучению языков программирования и как подросткам начать карьеру в IT-сфере.
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