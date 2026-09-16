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Стоматолог Кислова посоветовала чистить зубы через 30–45 минут после кислой еды

Стоматолог Кислова посоветовала чистить зубы через 30–45 минут после кислой еды

Поздний плотный ужин и чистка зубов сразу после кислой пищи могут ускорить повреждение эмали. Врач-ортодонт Юлия Кислова посоветовала завершать основной прием еды за 2,5–3 часа до сна, сообщает газета «Известия» .

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