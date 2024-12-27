Стало известно, на что потратил деньги генподрядчик, который строил переход на Красных Партизан в Краснодаре

Стало известно, на что потратил деньги генподрядчик, который строил переход на Красных Партизан в КраснодареГенподрядчик, который строил подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре, отправится на скамью подсудимых.
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